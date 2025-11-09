劇場版アニメーション『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』大ひっと御礼舞台あいさつが8日、大阪市内で行われ、同作のナレーションを務めた井ノ原快彦（49）、本上まなみ（50）、脚本を手がけた俳優・角田貴志（47）、キャラクターの「ねこ」が登場した。【写真複数】大阪でやさしい世界…井ノ原快彦、本上まなみが『すみっコ』トーク『映画 すみっコぐらし』シリーズ最新作となる「空の王国とふたりのコ」は、10月31