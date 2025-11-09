歌舞伎俳優の市川團十郎（47）が8日、自身のブログを更新。長男、市川新之助のショットを公開した。團十郎は「新之助米よろしくお願いします」とコメントし、新之助が新潟米の「新之助」を手にする姿を投稿した。この姿にフォロワーからは「麻央さんにそっくりですね」「大きくなりましたね」「ナイスガイ〜」「可愛い過ぎ」とコメントが寄せられている。