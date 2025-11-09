ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・ナース姿を投稿した。竹中アナは「もう聞いた??MOTOKARA TOMOKAサブスク解禁してるのよ」と自身の楽曲配信を告知し、ミニスカートのナース姿を投稿。胸元を開き、美しい素肌をあらわにしている。この姿にフォロワーからは「めっちゃかわいい」「注射されたい」「これはヤラれる」「エロ可愛いですね」とコメントが寄せられている。広島県呉市