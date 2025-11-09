タレントつるの剛士（50）が8日までに、インスタグラムを更新。三女の誕生日を祝福した。つるのは「空も良い色、11月6日。三女いろ、本日16歳」とつづり、「ずっとおきゃわなloveryいろりん」として、プレゼントなどを手に、バースデープレートを前にしたショットや、生まれてからの成長の様子をまとめたコラージュを披露。「あっという間にステキなレデーになってしまいましたが部活に勉強…16歳もいろいろ頑張って」とエールを送