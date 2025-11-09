【アルゼンチン共和国杯・G?】東京芝2500ｍを舞台に行われるハンデ戦アルゼンチン共和国杯・G?。坂の途中からスタートし、ゴール前にも再び上り坂が待つ特異なコースで、スタミナとタフさが試される。ローシャムパーク（牡６）中心となるのは、重賞2勝のローシャムパーク。2023年の函館記念・G?で重賞初制覇を飾ると、次走オールカマー・G?で連勝。去年のBCターフ・米G1ではクビ差2着と世界を相手に好走している。近走は馬券圏外