俳優杉浦太陽（44）が8日、インスタグラムを更新。8月に誕生した第5子女児の生後3カ月を報告した。杉浦は「夢空が産まれて3ヶ月。あっという間に感じるなぁ〜」と報告。そして「ユメアの成長を日々感じられる、幸せと癒し…我が家に最高の夢をありがとう」とつづり、オムツを「3カ月」と並べた中で笑顔を見せる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。