女優の安達祐実（44）が8日までにインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。安達は「お酒強そうってよく言われる」とつづり、お酒の瓶をバックに頬づえをつく姿を公開した。この投稿に「日本酒好きそうなイメージあります！」「とにかく、色気がスゴい！」「こんな近い距離で祐実ちゃんとお酒飲めたりしたら幸せだなっ」「同情するなら酒をくれ！」「かわいい」などのコメントが寄せられている。