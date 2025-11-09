7月に第1子出産を報告したテレビ東京の角谷暁子アナウンサー（31）が8日までにインスタグラムを更新。同局アナらとのスリーショットを公開した。角谷アナは「ゆかさんと、帰国した池谷と」とつづると、同局の竹〓由佳アナ（32）と、昨年に同局を退社し、中国の大学院に留学した池谷実悠さん（29）とのスリーショットを披露。そのほか、質問があったという産前産後のケアについて回答している。