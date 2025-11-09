トルコで暴走車が店に突っ込む瞬間がカメラに捉えられた。車は後部ドアが開いたまま走行し、複数人が止めようと必死に追跡するも、ガラスを突き破って店内に侵入してしまった。店内には客がおり、車にも子供が乗車していたが、けが人はなかった。事故を起こした車はサイドブレーキがかかっていなかったという。駐車していた車が突然暴走トルコで撮影されたのは、駐車場に止まっていた車が突然走り出し、薬局に突っ込む瞬間だった。