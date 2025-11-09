日本テレビ大町怜央アナウンサー（30）が8日までに、インスタグラムを更新。結婚式の様子を公開した。大町アナは、昨年8月にモデル榊原美紅（30）との結婚を報告。「先日、無事に挙式、披露宴を執り行うことができました」と明かし「これまで出会った全ての方々への感謝の思いを込め、皆さんと幸せな時間を共に過ごせたことが、とっても嬉しい日になりました」と記した。また式中の写真も添えられ「結婚から1年以上経っての結婚式