NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で、島根県知事・江藤安宗を演じている俳優佐野史郎（70）が、堺市の大阪刑務所で、「第36回関西矯正展」にゲスト出演。制作のNHK大阪放送局を通じて、9日、コメントを寄せた。佐野は8日、「関西矯正展」にゲスト出演し、一日刑務所長を委嘱され、開会宣言や会場視察、ミニトークショーなどを行った。佐野のコメントは以下の通り「刑務所を見学したのはもちろん初めてでしたし、こんな機会はほとん