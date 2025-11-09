前線を伴う低気圧の影響で、北日本と東日本では１０日にかけ、大気の状態が非常に不安定になるところがあるとして、気象庁は９日、落雷や竜巻などの激しい突風、激しい雨に注意するよう呼びかけた。気象庁によると、前線を伴う二つの低気圧が発達しながら北日本と東日本付近を通過する影響で、北日本と東日本の上空では、この時期としては強い寒気が流れ込む見込み。気象庁は、発達した積乱雲の近づく兆しがある場合は、建物