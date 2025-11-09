私は死んだのに元気に生きてる夫が許せない!?【漫画】本編を読む半年前に死んだ妻・志乃が「死神」になって戻ってきた。鬱になるくらいには落ち込んでほしかったのに元気な夫・進の姿を見て、死神になって魂を取りにきたという。進は「ちゃんと落ち込んでいる」というが、三食ガッツリ食べているし、趣味のキャンプやDIYも続けて人生を満喫しているのはなぜ？10年来の愛妻が死んでも生きる意欲高めな夫が気に入らない創作漫画・早