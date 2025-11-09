兵庫県警は9日、「NHKから国民を守る党」党首・立花孝志容疑者を名誉毀損の疑いで逮捕したと発表しました。警察によりますと、立花容疑者は、2025年1月、自身のSNSなどで、元兵庫県議の竹内英明氏について「竹内元県議は、去年9月ごろから兵庫県警からの継続的な任意の取調べを受けていました」などと内容虚偽の情報を投稿して、不特定多数に閲覧させたり、発言するなどして、竹内元県議の名誉を毀損した疑いが持たれています。立