北海道・釧路警察署は2025年11月8日、釧路市に住む会社役員の男(42)を脅迫の疑いで逮捕しました。男は11月7日午後11時ごろ、自宅で妻に対して、「てめえ殺すぞ」などと脅迫した疑いが持たれています。その後、妻が「夫と口論になった」と警察に通報し事件が発覚しました。調べに対し男は「ヒートアップして言ってしまった」と容疑を認めています。