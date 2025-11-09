札幌市北区のJR篠路駅付近の住宅街で2025年11月8日、クマのような動物の目撃情報がありました。札幌市北区篠路4条6丁目付近の住宅街で、11月8日午後9時半ごろ、JR篠路駅から歩いていた20代女性が、100メートル先にクマのような動物1頭を目撃しました。警察によりますと、体長は1.5メートルほどだったということです。警察が現場にかけつけると、付近にシカ1頭がいるのを発見し、付近にはシカの足跡もあったということ