北海道・北見警察署は2025年11月9日、北見市の自称・工場作業員の男（56）を傷害の疑いで逮捕しました。男は11月8日午後8時半ごろ、自宅で自身の弟（53）を椅子で殴打する暴行を加えけがをさせた疑いが持たれています。弟は額を切るけがをしました。その後、男が自ら「弟を椅子で叩いた」と警察に通報し逮捕されたということです。調べに対し男は「間違いない」と容疑を認めています。