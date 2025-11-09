【パルマ（イタリア）共同】サッカーのイタリア1部リーグで8日、パルマのGK鈴木彩艶は2―2で引き分けたホームのACミラン戦にフル出場したが、終盤に他の選手と交錯して左手を痛めた。広報によると試合後は病院に向かい、クラブは国際親善試合のガーナ戦（14日）とボリビア戦（18日）に臨む日本代表からの辞退を日本サッカー協会に伝えたという。