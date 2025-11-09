福島市長選は９日告示され、３選を目指す現職と新人２人の計３人が無所属で立候補を届け出た。投開票は１６日。立候補したのは届け出順に、新人で前衆院議員の馬場雄基氏（３３）、現職の木幡浩氏（６５）、新人で政治団体代表の高橋翔氏（３７）。木幡氏は国民民主と社民の各党のほか、自民、立憲民主、公明の各党支部が推薦している。