【平成球界裏面史近鉄編１２９】平成２８年（２０１６年）シーズンを最後に近鉄最後のドラ１・香月良太は現役引退を決意した。「まだまだ全然、投げられた」というように、不完全燃焼に終わった感覚を拭えなかった。年齢でいえば３４歳。野球選手としてはベテランの域だが一般社会ではまだ若い。当時、３人の娘たちは８歳、５歳、３歳という状況。何らかの仕事をして家族を守ることは必然だった。近鉄、オリックス、巨人と続い