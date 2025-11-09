韓国出身の女子プロゴルファーで、2023年限りで日本ツアーを引退した「元賞金女王」のイ・ボミさん（37）が2025年11月2日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフを楽しむ姿を披露した。おしゃれなゴルフウェア姿でラウンドを満喫イ・ボミさんは、ミニスカートのゴルフウェア姿でラウンドを満喫する様子を投稿。この日のラウンド中のさまざまな自身のショットを投稿し、青空の下でのゴルフを楽しんでいる様子だった。インスタグラム