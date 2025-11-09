東京・伊豆諸島の八丈島では、台風の直撃から9日で1カ月になりますが、未だに断水が続いている地域もあります。【映像】廃棄物を材料ごとに分ける様子「水は出ないんですよ。上にあげても、どちらに回しても出ません」（自宅が断水している女性）10月、台風22号と23号が連続して直撃した八丈島では、交通や電気などのインフラの復旧が進む一方で、8日までに約12世帯で断水が続いていて、生活への影響が長期化しています。台