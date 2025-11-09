伊予鉄道は、新型鉄道車両7000系を新たに6両（2編成）追加導入し、合計12両（4編成）体制となります。7000系は、人に優しいバリアフリー設計と、環境に配慮した高い省エネ性能が特徴の新型車両です。今回の追加導入車両は、2025年12月3日(水)より郊外線全線（高浜線・横河原線・郡中線）で順次運行を開始します。伊予鉄では2027年までに合計18両を導入し、地域の公共交通サービスの質向上とCO2フリーの持続可能な鉄道の実現を目指