yutoriが展開する「フラグスタフ（F-LAGSTUF-F）」が、ショートムービー「The man in the middle」の完成を記念したスペシャルライブイベントを12月14日に渋谷 Spotify O-EASTで開催する。チケット料金はドリンク代別で6000円。 【画像をもっと見る】 同イベントには、ブランドと親交が深い3組のバンド「Age Factory」「JUBEE」「PALEDUSK」が出演。キーヴィジュアルの写真はフォトグラファーの阿部祐介が撮影し、デザインはコ