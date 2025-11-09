北海道・北見警察署は2025年11月8日、有印公文書偽造の疑いで中国籍の男を逮捕したと発表しました。逮捕されたのは、中国籍で埼玉県に住む派遣社員の男（30）です。男は7月21日ごろから23日までの間、埼玉県の自宅で自動車運転免許証計4枚を偽造した疑いが持たれています。調べに対し男は「間違いありません」と容疑を認めています。男はこのほか、京都市内で偽の運転免許証を使って荷受人の関係者になりすまし、配送業者から荷物