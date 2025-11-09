山梨県内でクリーニング業を営む「オスカー」（甲斐市）が、県内の全４２店を閉店することが７日わかった。今月１６日の営業を最後に閉店する予定で、現在はクリーニングの新規受け付けは停止し、衣類の返却だけを行っている。オスカーはピンク色のペンギンのロゴマークで親しまれており、１５の直営店、２７のフランチャイズ店を展開している。同社によると、全店舗で４日に新規受け付けを停止した。閉店日は早まる可能性が