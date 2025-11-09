乗客１０６人が亡くなった２００５年のＪＲ福知山線脱線事故で、ＪＲ西日本は８日、遺族や負傷者らへの説明会を開き、１２月に完成する事故車両の保存施設について報告した。施設は大阪府吹田市の社員研修施設内に整備。損傷の激しい１〜４両目は部品を整理して棚に配置し、５〜７両目は連結した状態で保存する。一般には非公開で、希望する遺族・負傷者や当時救助に携わった関係者、運輸事業者の安全管理担当者らに限って公開