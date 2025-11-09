三重県を訪問している天皇皇后両陛下が「温かく迎えて頂いたことに心から感謝致します」などと感想を寄せられました。【映像】入賞した小中学生らと懇談する天皇皇后両陛下両陛下は豊かな海づくり大会に出席するため8日に三重県に到着し、列車や車で移動した沿道で、あわせて3000人余りの歓迎を受けられました。「温かく迎えて頂いたことに心から感謝致します」としたうえで、「豊かな海が次の世代に引き継がれていくことを願