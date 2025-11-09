20年以上にわたり愛され続け、多数の受賞歴を誇るミュージカルを映画化した『ウィキッド ふたりの魔女』（2024年、日本公開は25年）の続編、映画『ウィキッド 永遠の約束』が来年（2026年）3月、日本で公開される。【画像】「ウィキッド・スペシャル：忘れられない一夜」の模様米国では今月公開を控えており、現地時間6日にロサンゼルス・ドルビー・シアターにて一夜限りの「ウィキッド・スペシャル：忘れられない一夜（Wicked