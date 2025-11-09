9日午前9時17分ごろ、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、岩手県の盛岡市です。【各地の震度詳細】■震度2□岩手県盛岡市■震度1□岩手県八幡平市宮古市普代村花巻市□青森県八戸市東北町