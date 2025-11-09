番組に出演していた女優・今森茉耶（１９）が飲酒行為で降板したテレビ朝日系のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」が９日、放送された。冒頭の主題歌放送時のキャスト紹介にも今森の名前はなかった。変身した後の戦隊戦士としての姿は放送され、スーツに入り演じている別の俳優の名前もクレジットで表示された。変身後の声も別人が演じ、こちらもクレジットで表示された。同局サイトでは８日に「制作し