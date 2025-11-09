【永田町番外地】#51どうする維新・藤田代表…還流疑惑で自民党から「辞任圧力」日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の維新叩きが止まらない。藤田文武共同代表に続き、今度は大阪府知事を務める吉村洋文代表である。先に赤旗は藤田共同代表の政治団体が公設第1秘書が経営する会社にビラ、ポスターなどのデザイン・印刷費として支払った約2000万円と、この秘書が同社から受け取った年720万円の役員報酬を直接結びつけ“身内企