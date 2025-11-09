◇ドイツ1部ウニオン・ベルリン 2―2 Bミュンヘン（2025年11月8日ドイツ・ベルリン）バイエルン・ミュンヘンが今季公式戦で初めて白星を逃した。リーグ戦開幕9連勝で首位を快走してきた王者は敵地で10位ウニオン・ベルリンと対戦。前半27分に左CKの守備で相手DFドゥーヒのシュートをGKノイアーがセーブできずに先制された。今季リーグ戦で初めて前半に失点し、リードを奪われるのも初めてという展開。同37分にはFWディア