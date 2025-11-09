韓国統一部の鄭東泳（チョン・ドンヨン）長官が朝米会談の前提として韓米合同訓練の日程調整に言及した。鄭長官は8日、聯合ニュースに「とても鋭敏な問題ではあるが、韓米軍事訓練をしながら朝米会談に進むことはできない」と話した。鄭長官は「朝米会談が実現されるには韓米合同訓練の調整は避けられない」とした。鄭長官は、北朝鮮が「朝米対話をするには敵対政策を変えよ」というシグナルを送り続けていると現在の状況を分析し