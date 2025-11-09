【モナコ共同】サッカーのフランス1部リーグで8日、ルアーブルの瀬古歩夢はホームのナント戦にフル出場した。試合は1―1で引き分けた。モナコの南野拓実は本拠地でのRCランス戦でベンチ入りしたが、今季リーグ戦で初めて出番がなかった。前半に退場者を出したチームは1―4で敗れた。