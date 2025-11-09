大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年7月28日記事は取材時の状況）＊＊＊同じような意見ばかりを耳にしていると、つい「そうかもしれない」と自分にとってラクな方向へと舵取りをしてしまうことはないだろうか。今回は、まさにそんな体験をして後悔する佐藤徹さん（仮名・当時56歳）