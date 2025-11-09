八百長疑惑が浮上しているボクシングの元３階級制覇王者ジョンリル・カシメロ（３６＝フィリピン）がゲーム・娯楽委員会（※ＧＡＢ、プロスポーツおよび関連活動の倫理基準などを判断する組織）の公聴会に召喚されることになった。カシメロは１０月２５日にキルギスで開催された大会で亀田京之介（２７＝ＭＲ）に判定０―３で敗れた。この試合でカシメロが?八百長?したとしＧＡＢに苦情が届く事態となった。地元メディア「ＤＵ