11月8日に高知競馬場で行われた第10Rにおいて、永森大智騎手騎乗のビオグラフィアが勝利し、管理する別府真司調教師が地方競馬通算2500勝（重賞59勝を含む）を達成した。1993年4月17日の初出走から2万4399戦目での節目の記録となった。【ネクストスター高知】エンドレステイル、7馬身差の圧勝劇…デビュー2戦目で重賞制覇2万4399戦目での達成別府調教師は1993年4月17日にホーエバーで初出走し、同年4月24日にロックネラで初勝