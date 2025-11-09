こんにちは。36年の現場経験から、老け顔脱出のヒントを探し続ける美容YouTuber SHOKOです。「顔からだけ汗が止まらない」「せっかくメイクしてもすぐ崩れる」そんなお悩みを、私はメイクの現場でたくさん耳にしてきました。汗でファンデがヨレて毛穴が浮くと、一気に老け見え……。大事なシーンで「どうにかして！」と駆け込まれる方も多いんです。◆顔汗が止まらない人の望診的背景東洋医学における「四診」の一つで、視