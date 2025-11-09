女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年11月23日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝接客業では、ときどき理不尽な客に遭遇します。なかでも厄介なのは「女性を軽視する男性」。村田沙織さん（35歳・パート）は、小売店の店舗勤務。仕事先である日、とんでもない客に遭遇してしまったそうです。◆クレーマーにババア