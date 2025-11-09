千葉県松戸市の路上で男性が殺害された事件で、男性は1人でいるところを何者かに襲われたことがわかりました。周辺の防犯カメラに犯行の様子が映っていたということです。【映像】捜査の様子8日午前4時前、松戸市の路上で磯貝要平さん（46）が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。右脇腹には刺し傷があり、近くに刃物のようなものが落ちていて、警察は殺人事件と断定し捜査本部を設置しました。警察により