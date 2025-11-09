【速報】県内でクマによる被害が相次いでいます。警察と消防によりますと9日午前6時ごろ、五城目町馬場目で女性2人がクマに襲われました。1人は顔にけがを、もう1人は太ももにけがをして病院へ搬送されています。また9日午前6時半ごろには美郷町小荒川で80代の男性が家の玄関から出たところでクマに襲われ、顔や手にけがをし病院へ搬送されました。