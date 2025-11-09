＜ACNチャンピオンシップ3日目◇8日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞ ニュースターの誕生か？22歳のルーキー・福住修（しゅう）が首位と3打差の10アンダー・2位タイと絶好の位置につけた。今季主戦場とした下部のACNツアーでは初優勝を挙げ、ポイントランキング3位で来季のレギュラーツアー前半戦の出場権を獲得している。レギュラー出場8試合目で初優勝に手が届くのか？最終日のプレーに注目だ。【