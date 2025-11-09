川崎市に住む70代女性に現金305万円を宅配便で送らせてだまし取った疑いで、35歳の無職の男が逮捕されました。詐欺（オレオレ詐欺）の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の男(35)です。男は氏名不詳者らと共謀の上、今年2月15日から3月8日までの間、男の共犯者が複数回にわたり、息子をかたって川崎市に住む70代女性に電話を掛けて「現金を至急必要としている」などと嘘を伝え、3月7日に現金305万円が入った荷物を東京都町田市