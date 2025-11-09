シンクロナイズド混合で銀メダルを獲得した宮野隼人（左）、桜井愛菜組＝パンプロナ（共同）【パンプロナ（スペイン）共同】トランポリンの世界選手権第4日は8日、スペインのパンプロナで行われ、シンクロナイズドの混合決勝で宮野隼人（滋賀県スポーツ協会）桜井愛菜（金沢学院大ク）組が51.080点で銀メダルを獲得した。初採用の非五輪種目。ウクライナ侵攻に伴う制裁で個人の中立選手（AIN）として参加したベラルーシのペア