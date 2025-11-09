女子プロゴルファー都玲華さん（21）が2025年11月3日、自身のインスタグラムを更新。秋らしいスタイルの最新ショットを披露した。カメラ目線の笑顔ショット都さんは「オンライン限定のセーターかわいい」とコメントを添えて、セーターとニット帽を合わせた秋コーデを投稿。都さんは、ゴルフブランド・アンパスィとウェア契約を結んでいる。インスタグラムに投稿された写真では、アンパスィのブラウンのニットを着用。白いニット帽