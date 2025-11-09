ケルン戦で攻め込むボルシアMGの町野＝メンヘングラッドバッハ（共同）【メンヘングラッドバッハ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで8日、ボルシアMGの町野修斗はホームのケルン戦で後半31分から出場した。試合は3―1で勝った。