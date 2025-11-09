4人組グループ・aespaが8日、東京・国立代々木競技場第一体育館で『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』公演を行い、来年4月に初のドームツアーを開催すると発表した。【画像】aespa 初のドームツアーキービジュアルメンバーのMCで、今回のツアーの追加公演として新たに東京ドーム、京セラドーム大阪公演を発表。アリーナツアーが全公演即日完売し、チケットの争奪戦となるなか、うれしいサプライズとなっ