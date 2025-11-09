きょう（9日）午前7時20分ごろ、岡山県新見市長屋の国道180号（下り）川合橋西詰付近で、軽乗用車による自損事故が発生しました（【画像①】は現場の地図）。 【地図を見る】事故があった場所は この事故の影響で、国道180号は現場付近で片側交互通行となっています。