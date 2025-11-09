「なかなか寝つけない」「夜中に何度も目が覚める」。このような悩みを抱えていませんか？ 睡眠不足が続くと日中の集中力が低下したり、体調を崩しやすくなったりして、日常生活に大きな影響を与えることがあります。しかし「不眠症かもしれない」と思っても、どうすればよいのか迷ってしまう人もいるかもしれません。そこで、不眠症のタイプについて関谷先生（初台クリニック）に詳しく解説してもらいました。 監修医師：関